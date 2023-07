Kujawsko-Pomorskie. Jak zdobyć pracownika? "Pieniądze i atmosfera" - wskazują badani pracownicy. Cenią też benefity

Rekordowo niskie bezrobocie - problem dla pracodawców?

5,1 proc. - tak rekordowo niski poziom osiągnęło bezrobocie w kraju w maju br. (ostatnia policzona przez GUS stopa). W tym czasie w Kujawsko-Pomorskiem spadło do 7,2 proc. W Toruniu i Bydgoszczy jest jeszcze niższe. To oznacza głód rak do pracy w wielu branżach. Jak pisaliśmy, tylko przy rekrutacjach na produkcję wiele ogłoszeń zaczyna się od słów: "Zatrudnię od zaraz".

Badanie agencji zatrudnienia Randstad jest reprezentatywne. Na świecie odbywa się od 23 lat, a w Polsce od lat 13. W br. wzięło w nim udział ponad 160 tys. respondentów (w Polsce było to 4 tys. 718 osób). Ocenili atrakcyjność ponad 6 tys. firm na całym świecie i wskazywali czynniki, które wpływają na wybór miejsca zatrudnienia. Co dokładnie wynika z badania?

Najważniejsze: pieniądze, benefity, atmosfera i stabilność zatrudnienia

Co jeszcze? Dla 58 proc. badanych liczy się możliwość rozwoju kariery. Pracownicy coraz częściej wskazują także na możliwość udziału w szkoleniach. Tak odpowiedziała połowa uczestników badania, podczas gdy w latach 2016–2018 takich odpowiedzi padało o połowę mniej. Na znaczeniu zyskuje także dobra reputacja pracodawcy: jest to istotne dla 44 proc. uczestników badania.

– Kontakt z zespołem, zawodowe przyjaźnie, spotkania przy ekspresie do kawy, w zakładowej stołówce czy w drodze do pracy to właśnie te aspekty, których brakowało pracownikom w okresie pandemii, dlatego dziś są skłonni je jeszcze silniej doceniać – tłumaczy Ewa Wawszczak, dyrektor generalna HR w Randstad Polska. Dodając, że dla pracodawców to wyraźny sygnał, aby troskę o dobrą atmosferę w zespole umieścić na liście priorytetów, by skuteczniej przyciągać talenty i z sukcesem ograniczać rotację kadr.