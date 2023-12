Kujawsko-Pomorskie. Rodziny pod opieką OPS, a dzieci giną z rąk rodziców. Socjalni są niewydolni?

Zuzia nie żyje. Jej rodzina była "pod opieką" MOPR Toruń

Zuzia trafiła do lecznicy z mieszkania przy ul. Mostowej na starówce. To było ostatnie "M", jakie wynajmowali jej rodzice - 25-letnia Sylwia i 35-letni Przemysław. Dziewczynka była jednym z trójki ich dzieci. Para często się przeprowadzała. Mężczyzna miał za sobą "odsiadkę" w więzieniu, a kobieta była w przeszłości ubezwłasnowolniana przez własną matkę.

Maja nie żyje. Jej rodzina była "pod opieką" GOPS Brodnica

Wyniki kontroli doraźnej wojewody, przeprowadzonej po ujawnieniu dramatu w GOPS-ie były złe. Najwięcej zastrzeżeń kontrolerzy mieli do pracy socjalnej z rodziną. Wytknęli pracownikom socjalnym lakoniczne i mechaniczne adnotacje w wywiadach środowiskowych. Więcej - stwierdzili, że w sumie to "brak jest jakikolwiek dokumentów potwierdzających, iż praca socjalna z rodziną była prowadzona".

Pracownicy socjalni: "Robimy, co możemy. A zarabiamy mniej niż mają nasi podopieczni!"

Nasz listopadowy artykuł o tym, co według ustaleń prokuratury wydarzyło się w podbrodnickiej Szabdzie poruszył do żywego pracowników socjalnych z regionu. Piszą, dzwonią, skarżą się, biorą w obronę tych wywoływanych do tablicy.

Renata pracuje w GOPS-ie, w średnio zamożnej gminie. Jest tutaj kilka rodzin wybitnie wielodzietnych, jak to określa, które korzystają z pomocy ośrodka - materialnej i innej. -Z samych "500 plusów" te matki, czasem tylko na papierze samotne, mają więcej pieniędzy niż ja na koncie po przelewie pensji - nie kryje goryczy. - Do tego dostają zasiłki celowe, ich dzieci korzystają z darmowych obiadów i tak dalej. Dziwi się pani naszemu rozgoryczeniu?

Adam, męski rodzynek w swoim miejscu pracy. To niespełna 30-tysięczne miasto w regionie. - Papierologia, brak zrozumienia władz samorządowych dla wyzwań stojących przez cała sferą pomocową, zamknięte głowy przełożonych - wylicza to, co najbardziej mu się nie podoba w pracy zawodowej. I zaraz dodaje też: "Absurdalne i paranoiczne wywoływanie tego biednego pracownika socjalnego do tablicy przez media, gdy tylko wydarzy się jakaś tragedia".