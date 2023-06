Kujawsko-Pomorskie. Tak oszukuje gastronomia latem. Kto zaliczył wpadki?

Grzechy głównej gastronomii latem: za mało alkoholu, oszukane porcje

Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie…

Grzech kolejny dotyczy stosowanych wag. Absolutnie powinny to być urządzenia legalizowane. Tymczasem aż co piaty skontrolowany przedsiębiorca podpadł kontrolerom, bo albo stosował wagi bez aktualnych cech legalizacji, albo nawet używał w kuchni tzw. „wagi domowej”.

Gastronomia w Kujawsko-Pomorskiem pod lupą. Jak wypadła?

W ramach opisywanej kontroli Inspekcji Handlowej przed ubiegłorocznym sezonem letnim sprawdzono też kilka lokali w Kujawsko-Pomorskiem. Inspektorzy zajrzeli do: Karczmy Kujawskiej przy ulicy Okrzei we Włocławku, "Strefy restauracyjnej" w Niewieścinie (gmina Pruszcz), restauracji "Hole in One" przy ul. Kociewskiej w Toruniu oraz Karczmy Kujawskiej przy ul. Konnej w Bydgoszczy.

Wyniki? Naprawdę niezłe! Szczególnie w porównaniu z grzechami ciężkimi, które kontrolerzy odkryli w miejscowościach nadmorskich czy dużych miastach w innych regionach. W zasadzie zastrzeżenia inspektorzy mieli tylko do dwóch lokali - tego w Niewieścinie i tego we Włocławku - i to nie najcięższego kalibru. Nieprawidłowości dotyczyły niejednoznacznego informowania konsumentów o cenach (tak to odnotowano w wykazie skontrolowanych lokali, dołączonym do raportu).