Kujawsko-Pomorskie. Znów śmiertelne i ciężkie wypadki w pracy! Nowy raport PIP za listopad 2023

Największa tragedia wydarzyła się bezsprzecznie w Woli Kożuchowskiej (powiat mogileński). 17 listopada doszło tutaj do wypadku w zakładzie odzysku surowców wtórnych. Mężczyzna spadł tutaj z wysokości 1,5 metra na betonową posadzkę, uderzając o nią głową. Wskutek obrażeń zmarł . Nie pracował na etacie, tylko na umowie-zleceniu.

W listopadzie Państwowej Inspekcji Pracy w naszym regionie zgłoszono 15 wypadków przy pracy. Były wśród nich wypadki ciężkie, a nawet śmiertelne. Do ciężkich wypadków doszło m.in. w Przysieku, Brzoziem i Krobi pod Toruniem.

Tragiczne skutki wypadków w Przysieku i Brzozie

W Przysieku pod Toruniem do groźnego wypadku doszło 13 listopada. Firma budowlana z podtoruńskiego Głogowa zajmowała się tutaj przenoszeniem baraków. -Mężczyzna wszedł na dach baraku w celu podczepienia zawiesi. Przebywał tam także podczas transportu ładunku za pomocą żurawia. W pewnym momencie nastąpiło zerwanie jednego z zawiesi. Nastąpił gwałtowny przechył baraku, poszkodowany stracił równowagę i spadł z wysokości około 3 metrów na ziemię. W wyniku uderzenia o podłoże doznał urazów kręgosłupa - podaje w raporcie PIP.

Innego rodzaju wypadek, choć także smutny w skutkach, wydarzył się 14 listopada w Brzozie. Do dramatu doszło w zakładzie produkcji wyrobów drewnianych. "Mężczyzna obsługiwał trak pionowy. Podczas cięcia belek poszkodowany dopychał prawą nogą belkę do prowadnicy. Nastąpiło zakleszczenie stopy pomiędzy belką a prowadnica. Doszło do kontaktu stopy z narzędziem tnącym maszyny. Spowodowało tu amputację części palców I, II i III stopy" - podaje inspekcja pracy.