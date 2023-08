Kurs prawa jazdy w Toruniu. Ile zapłacimy za całość i dodatkowe godziny jazdy?

– Ciężko mi stwierdzić, szczerze mówiąc. Ceny przerażają, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze parę lat temu była to kwestia 1300 zł, a teraz zapłaciłam 2700. Do tego jeszcze koszty badań i egzaminów. Dużo, ale jest to zrozumiałe przy panującej inflacji – koszty paliwa i utrzymania samochodu też są wyższe. Dodatkowa godzina jazdy w mojej szkole kosztuje 100 zł. Moim zdaniem to dużo, bo 30 godzin jazd w ramach kursu to zdecydowanie za mało, by przygotować się odpowiednio do egzaminu. I tak człowiek potrzebuje jeszcze kilku dodatkowych godzin, a to już nawet kolejny tysiąc więcej…