Toruń. Kolejne zarzuty dla Sandry M., która wjechała w salon urody "Glow"! Teraz za groźby karalne wobec pewnego mężczyzny

Minęło 9 miesięcy od pamiętnego wjazdu w salon urody, ale akt oskarżenia się jeszcze nie urodził

Sandra M. przybyłym na miejsce policjantom odmówiła poddania się badaniu alkomatem. Zaraz po wypadku trafiła do szpitala psychiatrycznego. Jak przekazywała nam jej matka, od dawna była w kryzysie - powodem miało być rozstanie z narzeczonym. Gdy nadeszły wyniki badań pobranej krwi okazało się, że torunianka kierowała autem nietrzeźwa - miała 1,38 prom. alkoholu.

Sandra M. z Torunia to znana w świecie sportowym i mediów społecznościowych była miss podprowadzających na żużlu. 6 grudnia 2022 roku z impetem wjechała w okno salonu urody. Lokal "Glow" przy ul. Żwirki i Wigury 75A poniósł straty materialne, ale szczęśliwie nikt fizycznie nie ucierpiał. Dramat jednak wisiał na włosku, bo to ruchliwa okolica.

Po trzech miesiącach od krytycznego zdarzenia Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód ogłosiła Sandrze M. zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a par. 1 kk). Za czyn ten grozi kara do 2 lat więzienia.

Do dziś, a minęło już 9 miesięcy od tamtych wydarzeń, prokuratura nie skierowała w związku z nimi aktu oskarżenia przeciwko Sandrze M. do sądu. Dlaczego? Bo śledztwo zostało rozszerzone. W kwietniu br. dołączono do niego inne postępowanie, toczące się w innej prokuraturze, a też dotyczące Sandry M. Dokładniej - kierowania przez nią gróźb karalnych wobec znanego jej mężczyzny. Najnowsze informacje z prokuratury dotyczą właśnie tej sprawy.