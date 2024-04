Kwiecień-plecień, bo przeplata! W Toruniu trochę zimy i trochę lata. Prognoza na najbliższe dni

Kwiecień-plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata. Tę rymowankę zna chyba każdy, a w tym tygodniu również dojrzy ją za oknem. Po wyjątkowo ciepłych świętach Wielkiejnocy przyszło ochłodzenie. Już w poniedziałkowy wieczór ochłodzenie było odczuwalne. We wtorek natomiast termometry pokazywały do 13 stopni.

– Jak ja to mówię, wróciliśmy do ustawień fabrycznych – komentuje Rafał Maszewski, toruński klimatolog i założyciel strony „Pogoda w Toruniu. – Odczuwalne jest ochłodzenie. Poczujemy je szczególnie w środę. To wszystko za sprawą nadciągającego do nas powietrza polarno-morskiego. Nie potrwa to jednak długo, bo w weekend dotrze do nas powietrze zwrotnikowe.