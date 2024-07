Lody z kultowych lodziarni Torunia i Bydgoszczy w rejestrze fałszowanej żywności! Co odkryli inspektorzy IJHARS?

Popularny kebab we Włocławku - wołowiny było w nim tyle, co kot napłakał...

Rejestr zafałszowanej żywności prowadzi Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów-Rolno Spożywczych (IJHARS). To pracownicy tej inspekcji przeprowadzają kontrole - w sklepach, gastronomii itp. Gdy odkryją grzech zafałszowania żywności, wydają o tym decyzje. Prawomocne podają do publicznej wiadomości w rejestrze dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej inspekcji. Stąd "Nowości" wiedzą, że do owego rejestru trafiły lody kultowych lodziarni z Torunia i Bydgoszczy.

Kontrola IJHARS: fałszowanie żywności

A czym jest tzw. oszustwo żywnościowe? Mówiąc najprościej, mamy z nim do czynienia za każdym razem, gdy żywność nie jest tym, czym rzekomo być powinna. Dłuższa i bardziej dokładna definicja mówi, że fałszowanie żywności to celowe zastępowanie, niewłaściwe etykietowanie, fałszowanie oraz podrabianie żywności, surowców lub składników wprowadzanych na rynek w celu uzyskania korzyści ekonomicznych. Istnieje wiele metod fałszowania żywności, a główną motywacją jest zazwyczaj chęć osiągnięcia korzyści finansowych.

Lody czekoladowe u Lenkiewicza w Toruniu... bez prawdziwej czekolady

"Lenkiewicz" to marka znana w Toruniu od dziesięcioleci. Ceniona jest nie tylko przez torunian, ale i licznych turystów - krajowych i zagranicznych. Jeśli chodzi o lody, to w opinii wielu lepszych w mieście nie ma. Ich amatorzy doceniają smak, jakość, szeroką ofertę oraz wielkość gałki - ta jest naprawdę uczciwa od lat.

Lody z ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy też podpadły inspektorom!

Ulica Gdańska 18 w Bydgoszczy to także adres kultowy. Według wielu bydgoszczan to działająca właśnie tutaj "Cafe Primo", za którą stoi lodowa tradycja i pasja Romana Górala, sprzedaje najlepsze lody nad Brdą. Dodajmy, że ten interes prowadzony jest od 1984 roku, a na uznanie klientów zasłużył nie tylko jakością słodkich przysmaków, ale wyjątkowo szeroką gamą oferowanych smaków.

Jeśli chodzi o gastronomię, to po kontroli do rejestru zafałszowanej żywności z Kujawsko-Pomorskiego trafił jeszcze kebab podawany w bardzo popularnym punkcie we Włocławku. To "Must Kebab" - sieciówka znana i lubiana w wielu miastach.

Jakie grzechy inspektorzy tutaj odkryli? Zainteresowali się szczególnie kebabem "z wołowiną" - jak brzmiała nazwa. I, owszem, wołowina jakaś w nim była - zdecydowanie jednak nie dominowała...