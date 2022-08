Łupież? Domowe sposoby na piękne włosy. To warto stosować, by pozbyć się łupieżu

Jak już wiemy nadmierne złuszczanie się naskórka owłosionej skóry głowy popularnie nazywamy łupieżem. Jest to jednak tylko jedna z chorób należących do kategorii łupieżu – niektóre postacie tej dermatozy, w tym łupież biały czy łupież pstry, dotykają skóry innych części ciała. My skupimy się dzisiaj tylko na głowie i domowych sposobach radzenia sobie z tą dolegliwością. Skąd tak wiele problemów z łupieżem zarówno u kobiet jak i mężczyzn? Okazuje się, że jedną z przyczyn nadmiernego złuszczania się naskórka jest nieodpowiednia pielęgnacja skóry głowy i używanie zbyt wielu niedopasowanych do niej kosmetyków. Chodzi o szampony do włosów i odżywki oraz inne preparaty. Zapychają one pory skóry głowy, która zaczyna nadmiernie się złuszczać.