Magazynier antycovidowiec z Torunia. Zwolnili go z pracy, bo nie nosił maseczki i agitował innych. W sądzie przegrał z kretesem

Tego magazyniera w toruńskiej spółce długo nie zapomną. Nie dość, że dał się we znaki współpracownikom i szefom w czasie pandemii, zniszczył ścianę magazynu, gdy wręczono mu wypowiedzenie, to jeszcze pozwał ją do sądu. Najpierw domagał się, bagatela, 4 mln 800 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia za bezprawne zwolnienie z pracy. Potem "zszedł" z żądaniem do 50 tys. zł. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu jednak jego powództwo oddalone zostało w całości.

Nie nosił maseczki w pracy, bo "to samobójstwo; są nasączone trucizną"

Pan Karol pozwał pracodawcę, bo uważał, że bezzasadnie zwolniono go z pracy, a przez to pozbawiono środków do życia. Twierdził, że jego nienoszenie maseczki "to plotki", a przyznawał się jedynie do tego, że poinformował pracodawcę o zamiarze zawiadomienia prokuratury o tym, że łamane są jego prawa obywatelskie, bo przymuszany jest do szczepień.