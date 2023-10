Michał Ojczyk – najstarszy przewodnik, który po Toruniu oprowadził tysiące osób

Oprowadza od 63 lat

We wtorek, 17 października w redakcji Nowości odwiedził nas Michał Ojczyk, najstarszy toruński przewodnik, który już od 63 lat oprowadza turystów i mieszkańców, przekazując im najróżniejsze ciekawostki na temat miasta. W charakterystycznym zielonym stroju i kapeluszu z piórem każdego dnia pojawia się na starówce, by kontynuować swoją pasję.

Z młodymi i dla młodych

Zawsze uśmiechnięty czeka na turystów i rozdaje im dyplomy. Z dumą wspomina wszelkie wycieczki, które zapadły mu w pamięć. Pierwszą grupą, którą oprowadził po Toruniu – była to młodzież z Łabiszyna. Uwielbia młode osoby i to z nimi najchętniej rozmawia o wszelkich toruńskich zabytkach. Dla najmłodszych podczas wycieczek zawsze udaje mu się wprowadzać elementy humoru, co potwierdzają liczne podziękowania od rodziców i opiekunów, które zostały skierowane do Michała Ojczyka za przekazaną wiedzę.