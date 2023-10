Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu otwarte. Jak wygląda w środku? [zdjęcia]

Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list, który z tej okazji wystosował prezydent Polski Andrzej Duda. Podkreślił w nim, że muzeum jest wspaniałą inicjatywą oraz doskonałym przykładem troski o wspólne dobro w kontekście pamięci historycznej narodu polskiego. Michał Zaleski podkreślił natomiast, że muzeum stanie się doskonałą atrakcją turystyczną Torunia, pełniącą także funkcję edukacyjną. Piotr Gliński również zabrał głos, mówiąc, że nowo powstałe muzeum jest sposobem na zrozumienie dziejów Polski.

– Ktokolwiek chce zrozumieć to, co zdarzyło się w Polsce i co ją ukształtowało, powinien tu przyjść. Dzieje Polski, widziane oczami Jana Pawła II i przez niego opowiedziane, odsłonią nowe perspektywy, pozwolą znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie – kim są współcześni Polacy – mówił Piotr Gliński.