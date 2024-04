Michał Zaleski podsumował swoją kampanię wyborczą

W piątek, na kilka godzin przed ciszą wyborczą swoją kampanię zakończył Michał Zaleski. Podziękował torunianom za ważne spotkania, ciekawe i inspirujące rozmowy.

- Kolejne pięć lat dla miasta to będzie dobry czas, czas zmian i rozwoju - powiedział Michał Zaleski. - Deklaruję pełną, harmonijną współpracę z nową radą miasta, jeśli zostanę ponownie wybrany na prezydenta Torunia. Chcę, żeby torunianie zapamiętali, że sprawdzony człowiek na tym stanowisku jest gwarancją spełnionych obietnic. Jestem zakochany w Toruniu, ale też z uwagą słucham tego co mówią do mnie mieszkańcy. Będę robił, czego chcą: zapewniał rozwój i sprawne funkcjonowanie miasta.