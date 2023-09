Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej już po raz 25 odbywa się w Toruniu

Opieka długoterminowa - Problem dotykający każdego z nas

– Opieka długoterminowa jest dziedziną medycyny, która bardzo powoli się rozwija – mówi Grażyna Śmiarowska, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej. – Mamy to szczęście, że w Toruniu zupełnie inaczej na to się patrzy, choćby przez nasze władze samorządowe czy przez to, że dzisiaj możemy się spotkać.

Rokrocznie poruszane są różne aspekty tej dziedziny medycyny. W tym roku na tapet zostaną wzięte m.in. tematy z zakresu: jak godnie się starzeć, czym jest ból przewlekły lub zespół kruchości kości. Zostaną poruszona także tematy związane z opieką długoterminową nad osobami przed 60 r.ż, m.in. osoby z niepełnosprawnościami, niesamodzielne, które potrzebują wsparcia przez całą dobę. Organizatorzy chcą skupić się na ukazaniu problemu i przede wszystkim dotarciu do szerokiego grona odbiorców, którzy, być może, na co dzień nie mają pojęcia o tym, że temat ten dotyczy także ich i ich najbliższych. Zwracają uwagę na stres, poczucie niepewności oraz codzienne wyzwania, z którymi zmagają się opiekunowie.

Jaki jest cel toruńskiej konferencji? Uświadamianie i edukowanie

Organizatorzy zwracają także uwagę na to, jak należy kształcić personel medyczny, by spełniał on najwyższe standardy i przede wszystkim pomagał wszystkim tym, którzy wymagają opieki. Chcą uświadomić także, że należy podnosić standardy także we wszelkich ośrodkach, w których przebywają potrzebujący. Informują, że często nie są to ludzie niemogący poradzić sobie w codziennych obowiązkach, lecz także ci, którzy przez lata nie wstali z łóżka.