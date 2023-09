Wielkie darmowe podniebne show pod balonem w Toruniu! Tego nie można przegapić!

Show w Toruniu: widowisko zręczności pod nocnym niebem

"Akrobaci zawieszeni pod ogromnym balonem wykonają niesamowite triki, co będzie hołdem do dziedzictwa wielkiego astronoma i matematyka, Mikołaja Kopernika. To widowisko, które połączy w sobie magię teatru, sztuki cyrkowej i nauki, tworząc niepowtarzalne doświadczenie dla wszystkich widzów. Nie przegapcie okazji, by stać się częścią tego niezwykłego wydarzenia kulturalnego. To będzie spektakl, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci każdego, kto zdecyduje się uczestniczyć w tej kosmicznej podróży artystycznej. Przygotujcie się na fascynujący spektakl, który przeniesie was w nieznane galaktyki!" - podkreślają organizatorzy.