Toruń. Szosę Okrężną czeka remont i rozbudowa. Co to oznacza dla kierowców?

- Roboty zostały podzielone na pięć etapów. Pierwszy z nich rozpoczynamy 2 października. Obejmie on budowę nowej jezdni (zachodniej) oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania Szosy Okrężnej z ul. Łukasiewicza do skrzyżowania Szosy z ulicą Gagarina. W tym etapie wybudujemy także część ronda turbinowego, które powstanie na skrzyżowaniu Szosy Okrężnej z ulicą Gagarina. W związku z tym ruch na Szosie Okrężnej na odcinku od Łukasiewicza do Szosy Okrężnej, będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, w stronę Bydgoszczy (czyli Motoareny - przyp. red.) - wyjaśnia Tomasz Królak, kierownik budowy z firmy ONDE S.A.