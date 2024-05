Międzynarodowy Kongres Azjatycki sprowadził do Torunia ponad 600 gości

- Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w tym kongresie - zapewnił Sun Linjang, gość honorowy, ambasador Chin. - W pięknym maju, w pięknym Toruniu. Ten kongres to ważne okno i platforma wymiany pomiędzy różnymi krajami Azji. W imieniu ambasady Chin gorąco gratuluję Toruniowi zorganizowania tej imprezy. Mam ogromny szacunek dla pani przewodniczącej komitetu organizacyjnego Joanny Marszałek - Kawy i pana Adama Marszałka za to, jak profesjonalnie to przygotowują.