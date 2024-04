Toruń. Na Strobanda przywrócono prąd. Wrócili też mieszkańcy. Śladów pożaru także coraz mniej

Bez prądu przez kilka dni

Przypomnijmy, że w sobotę, 30 marca w rozdzielni bloku mieszkalnego przy ul. Strobanda 13a doszło do pożaru, w wyniku którego mieszkańcy zostali pozbawieni dostępu do energii elektrycznej na kilka dni. Zrodziło to spory problem, ponieważ w budynku mieszkalnym znajduje się 40 lokali. Sprawę dodatkowo skomplikowało to, że do pożaru doszło tuż przed świętami Wielkiejnocy, przez co możliwość wszczęcia odpowiednich działań była wówczas opóźniona.