Mieszkaniec Służewa walczy o zachowanie zabytkowego młyna: - Nie wiem po co właściwie jest konserwator

Jan Przybysz napisał do redakcji po naszym tekście o zabytkach wykreślanych z wojewódzkiego rejestru. Bo na własnej skórze zetknął się z niemocą urzędników, gdy upomniał się o młyn w Służewie

Kuźnia ma się dobrze, młyn umiera

W okresie przedwojennym młyn w Służewie świadczył usługi miejscowej ludności, a mąki w nim wytwarzane trafiały również do Torunia. Po wojnie obiekt włączono do Gminnej Spółdzielni, a po 1989 roku sprzedano go prywatnemu właścicielowi. Wówczas zaczął popadać w ruinę.

- Obecnie pozostały jedynie zdewastowane mury budowli, otoczone stertami śmieci i odpadów - irytuje się Jan Przybysz. Wstrząśnięty widokiem zabytku, interweniował z początku u wójta gminy Aleksandrów Kujawski. Ten jednak przekonywał, że nic nie może zrobić z uwagi na brak tytułu prawnego do obiektu.