Mikołaj Kopernik na muralach w Toruniu. Trwa konkurs na projekt

Organizatorem konkursu "Mikołaj Kopernik - Buntownik z wyboru" jest firma Inside Park, a patronami honorowymi są rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Uczestnicy mają czas do końca czerwca na przygotowanie maksymalnie czterech projektów murali związanych z osobą toruńskiego astronoma.

- Twoim zadaniem jest przygotowanie projektu muralu, który będzie inspirowany postawą Mikołaja Kopernika w kontekście jego buntowniczego podejścia do nauki i związanych z tym konsekwencji, które, po dzisiejszy dzień, stały się podstawą do poszerzania wiedzy na temat otaczającego nas świata. Projekt ten ma zostać następnie namalowany na wyznaczonej przez organizatora przestrzeni miejskiej. To niepowtarzalna okazja, aby wykorzystać swoje talenty artystyczne i uhonorować jednego z najwybitniejszych naukowców w historii zarówno Polski, jak i całego świata. Ponadto zwycięzcy konkursu zrealizują swoje autorskie projekty w przestrzeni publicznej, poszerzając tym własne portfolio, a co najprzyjemniejsze, otrzymają wysokiej wartości nagrody pieniężne i rzeczowe - napisali organizatorzy konkursu.