Milcząca Armia Torunia. Nowy mural przy ul. Broniewskiego opowiada o konspiracji

Kolejny mural przy Broniewskiego

W sąsiedztwie muralu „Królowie nieba” przy ul. Broniewskiego w czwartek, 16 listopada odsłonięto nowy mural przedstawiający Milczącą Armię Torunia, czyli tych, którzy w czasach II wojny światowej robili wszystko, by polskość nie zginęła. Autorem grafiki oraz przeniesieniem jej na mur bloku mieszkalnego jest Andrzej Poprostu, znany muralista. Jest to kolejna wielkoformatowa ilustracja, która wyszła spod jego pędzla. Tym razem porusza on tematy konspiracyjne, lecz nie w sposób dosłowny, a jedynie symbolicznie.