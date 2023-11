Premiera w teatrze w Toruniu. Widzowie muszą się przygotować na mocne wrażenia

„Dzikie palmy” w reżyserii Aleksandry Bielewicz to adaptacja powieści kultowego pisarza z amerykańskiego południa, noblisty, Williama Faulknera. Oryginalny tytuł jego dzieła to „The Wild Palms”.

Premiera w teatrze w Toruniu: o czym jest spektakl?

Bohaterami "Dzikich palm" są Harry i Charlotte. Rzucają wszystko, by żyć na własnych warunkach. Szybko jednak zderzają się z rozczarowującą rzeczywistością. W świecie, w którym żyją, miejsca na miłość jest bardzo mało. Bunt przeciwko konserwatywnemu systemowi prowadzi ich do szpitala, w którym trwa walka o życie Charlotte. Czy lekarze zechcą jej pomóc?

- Czytałam powieść przed laty, niedawno do nie wróciłam i odebrałam ją w inny sposób - mówi Aleksandra Bielewicz. - Okazało się, że ma wiele styków ze współczesnością. Tekst jest niestety bardzo aktualny jeśli chodzi o aborcję i prawa kobiet i "stety" w kwestii podejścia do miłości, walki o uczucia. Odwołujemy się do tego, co wydarzyło się w ostatnich latach w niektórych polskich szpitalach. Może dołożymy swój okruszek do starań, by takie sytuacje się nie powtórzyły.

- Założyliśmy, by inaczej niż u Faulknera była to opowieść o kobiecie - mówi Joanna Rozkosz, grająca Charlotte. - To jest po prostu jej historia.