Miliony dla zawodówek w Toruniu. Co dzięki nim zmieniło się w tych szkołach?

Ponad 8 milionów złotych to wartość prac remontowych i zakupów nowych sprzętów do pracowni w sześciu szkołach zawodowych w Toruniu.

Jak podaje serwis torun.pl, do końca 2023 roku w sześciu placówkach oświatowych w Toruniu trwały prace budowlane oraz prace związane z wyposażaniem pracowni w ramach projektu „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej”.

Miliony dla toruńskich zawodówek: unijne i z budżetu miasta

Całkowita wartość projektu "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej” wyniosła ponad 8,6 miliona złotych. W tej kwocie blisko 6,5 miliona złotych to wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. Reszta, czyli prawie 2,2 miliona złotych, została pokryta, w ramach tzw. wkładu własnego, z budżetu Torunia. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< "Projekt miał na celu poprawę jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego na obszarze Gminy Miasta Toruń. W nowocześnie wyposażonych pracowniach uczniowie zyskali warunki nauki odzwierciedlające rzeczywiste środowisko pracy. Jest to także sposób na poznanie aktualnych oczekiwań pracodawców co do umiejętności uczestników rynku pracy. Nowoczesne pracownie dające możliwość rozwoju kompetencji mogą także skłonić młodzież do kontynuowania nauki właśnie w tych szkołach" - tak o projekcie piszą miejscy urzędnicy.

Miliony dla szkół zawodowych w Toruniu: co za nie zrobiono i co kupiono?

Co konkretnie zyskały toruńskie placówki dzięki projektowi "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej”?

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska mający siedzibę przy ulicy Batorego otrzymał pracownię architektury krajobrazu. Na jej potrzeby wykonano remont i przebudowę pomieszczeń garażowych oraz zakupiono wyposażenie. To między innymi minitraktorek, przyczepka skrzyniowa, aerator rurkowy, pług do odśnieżania, brona pazurowa oraz symulator jazdy ciągnikiem. Zakup wyposażenia dla pracowni krajobrazu w ZSIŚ to koszt blisko 260 tysięcy złotych, a koszt robót budowlanych - około 270 tysięcy złotych.

W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym z ulicy Grunwaldzkiej nowe wyposażenie pojawiło się w pracowni technologicznej oraz w pracowni fotografii i multimediów. Dodatkowo wykonano windę dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dostosowano toalety do ich potrzeb. Zakupiono też sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie biurowe. Koszt nowego wyposażenia w ZSPS i VIII LO to 94 tysięcy złotych, a robót budowlanych – około 400 tysięcy złotych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 z ulicy Targowej zyskał dzięki projektowi nowoczesne wyposażenie trzech pracowni: organizacji reklamy, informatycznej oraz grafiki i poligrafiki. Przebudowano również toalety dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pracownie do kształcenia praktycznego. Zakupiono też wyposażenie, między innymi zestawy komputerowe, drukarki, tablety, projektory multimedialne oraz specjalistyczne oprogramowanie. Te zmiany w ZSOiT nr 13 kosztowały 850 tysięcy złotych (zakup wyposażenia) i 340 tysięcy złotych (roboty budowlane).

W mającym siedzibę przy ulicy św. Józefa Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych za pieniądze z projektu wyposażono kilka pracowni: podstaw mechatroniki i automatyki;

elektrotechniki i elektroniki;

układów i urządzeń elektronicznych;

elektrotechniki;

elektroniki i urządzeń elektronicznych;

elektryczną;

komputerową;

lokalnych sieci komputerowych;

stron www i baz danych;

aplikacji internetowych. W ramach projektu w ZSMEiE dostosowano także toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonano pochylnię oraz przebudowano pracownie do kształcenia praktycznego. Zakupiono także wyposażenie, między innymi zestawy edukacyjne do podstaw elektrotechniki, układów cyfrowych i elektroniki, projektory multimedialne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, generatory funkcyjne, oscyloskopy analogowe i cyfrowe, multimetry, tablety, meble, słuchawki, głośniki, sprzęt CISCO oraz specjalistyczne oprogramowanie. Wszystkie te zmiany w ZSMEiE kosztowały prawie 3,5 miliona złotych. Na tę kwotę składa się ponad 2,8 miliona złotych na zakup wyposażenia oraz 665 tysięcy złotych za roboty budowlane. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< W Zespole Szkół Samochodowych z ulicy Grunwaldzkiej w ramach projektu nowe wyposażenie trafiło do pracowni: komputerowej; przepisów ruchu drogowego; pojazdów elektrycznych; naprawy nadwozi oraz nauki jazdy samochodem ciężarowym. Zakupiono również wyposażenie do pracowni zawodowych, między innymi giętarkę, zgrzewarkę, piaskarkę ciśnieniową, pistolety lakiernicze, projektory multimedialne, laptopy, samochód elektryczny, stacje ładowania, alkogogle, narkogogle, sengogle, plansze edukacyjne oraz symulator nauki jazdy samochodem ciężarowym. Koszt wprowadzenia tych nowości w ZSS to około 2,2 miliona złotych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego mające siedzibę przy placu św. Katarzyny otrzymało nowe wyposażenie pracowni krawieckiej i elektrycznej. Została także wybudowana winda wewnętrzna dla osób z niepełnosprawnościami oraz zakupiono wyposażenie, między innymi stoły prasowalnicze, rozdzielnie elektryczne oraz laboratorium napędów elektrycznych. Koszt zakupu dla CKU wyposażenia wyniósł 135 tysięcy złotych, a robót budowlanych – ponad 311 tysięcy złotych.

