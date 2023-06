Minister budownictwa Niemiec odwiedziła fabrykę MOD21 w Ostaszewie

Obiekty modułowe pod Toruniem

Grupa ERBUD planuje realizację dużych budowli z obiektów modułowych z drewna – hoteli, biurowców, akademików, szpitali, budynków użyteczności publicznej. Zakład ma osiągnąć pełną moc w 2026 r. i będzie produkować wówczas ok. 100 tys. metrów kwadratowych powierzchni całkowitej modułów rocznie.

Pod marką MOD21 w podtoruńskim Ostaszewie powstają drewniane obiekty modułowe. To inwestycja Grupy ERBUD. Fabrykę otwarto pod koniec ubiegłego roku.

Niemka przyjechała do Torunia i w towarzystwie m. in. prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego oraz władz spółki na czele z Theodorem Kaczmarkiem zwiedziła linię produkcyjną.

Obecnie praktycznie sto procent produkcji fabryki eksportowane jest do Niemiec. Obecność minister mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa tego kraju nie była więc przypadkowa. Jak ustaliliśmy, Klara Geywitz jest bowiem wielką zwolenniczką budów drewnianych, które chce rozpropagować w swoim kraju.

- Jestem zachwycona dynamicznym rozwojem tej fabryki - powiedziała Klara Geywitz. - Niedawno dopiero wystartowała, a teraz jest to bardzo dobrze funkcjonująca firma produkująca głównie na teren niemiecki. A my poszukujemy nowych mieszkań, zarówno dla naszych rodaków, jak i sporej liczby uchodźców. Budownictwo modułowe ma duży potencjał, cały czas się rozwija. Ma też wiele walorów, jak choćby ten ekologiczny. Modułowe budowle z drewna przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2.