Młyn Wiedzy w Toruniu obchodzi 10. urodziny: "To dopiero początek drogi"

- Najlepiej o tym, że jest to instytucja potrzebna, mówią liczby. Blisko 2 miliony osób skorzystało z różnego rodzaju ofert, które Centrum Nowoczesności zaproponowało przez 10 lat działalności. Są to zarówno wystawy interaktywne, warsztaty, najróżniejsze formy popularyzacji nauki i jej komunikacji w sposób prosty, taki, aby trafić z tym do jak najszerszego grona odbiorców - dodaje dr Monika Wiśniewska.