Toruń. Zakończyła się rozbudowa nowej części CSW. Niebawem będzie otwarta dla gości

Jeden z magazynów na eksponaty jest studyjny. - Oznacza to, że jest tu profesjonalny system do przechowywania dzieł sztuki - odpowiednie siatki i stelaże, umożliwiające przeprowadzanie lekcji ze studentami muzealnictwa czy historii sztuki, którzy będą mogli zobaczyć, jak profesjonalnie przechowuje się eksponaty. Takie magazyny są tylko w kilku muzeach w Polsce - podkreśla Anna Kompanowska.

W nowej części CSW znalazły się także pomieszczenia biurowe i ciemnia fotograficzna wraz z przestrzenią do realizacji działań edukacyjno-filmowych z wykorzystaniem fotografii analogowej. Przedstawicielka CSW nie ukrywa, że nowa część Centrum rozwiązuje sporo problemów, z którymi borykała się instytucja.

[cyt]- Nowy budynek rozwiązuje problemy, o których mówiliśmy od początku, czyli brak magazynów i przestrzeni edukacyjnej. Zajęcia edukacyjne odbywały się do tej pory w przestrzeni wystawienniczej, którą zaadoptowaliśmy na potrzeby edukacji. Tak samo dzieła sztuki były przechowywane w miejscu, które specjalnie zaadaptowaliśmy do tego, żeby spełniało wymogi, ale nie było do tego przeznaczone. To dla nas ogromna zmiana i ułatwienie - zwraca uwagę Kompanowska.