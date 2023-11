Msze święte na cmentarzach w Toruniu 1 listopada. O której godzinie zostaną odprawione?

1 listopada Kościół powszechny obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Jak czytamy na portali misericors.org, oddaje on cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wszystkim pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina również prawdę o wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką.