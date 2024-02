Na drogach w powiecie toruńskim będzie się sporo działo

Wróćmy do drogi rowerowej Złotoria - Lubicz, a konkretnie jej brakującego fragmentu w Nowej Wsi. Przypomnijmy, że budowa około 7-kilometrowego traktu rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 657 z Lubicza Górnego do Złotorii rozpoczęła się w 2020 roku. Inwestycja była realizowana dzięki partnerstwu samorządu województwa, gminy Lubicz i powiatu toruńskiego oraz środkom unijnym.

Problemy na drodze rowerowej: nowy projekt odwodnienia

Droga ta powinna być gotowa w sierpniu 2021 roku. Dziś gotowa trasa biegnie od skrzyżowania ulicy Toruńskiej z ulicą 8 Marca w Złotorii do Nowej Wsi. Tu się urywa, aby za tą miejscowością znowu się pojawić i pobiec do Lubicza Górnego, gdzie łączy się z chodnikiem przy drodze krajowej nr 10. Dlaczego w Nowej Wsi ścieżki nie pobudowano?

- W trakcie prowadzonych robót w miejscowości Nowa Wieś wykonawca napotkał na problemy związane z odwodnieniem – wyjaśniał nam w sierpniu 2021 roku Michał Sitarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich. - Zaprojektowany system odwodnienia okazał się niewystarczający i konieczne stało się przeprojektowanie zaproponowanego wcześniej rozwiązania. Przygotowujemy właśnie postępowanie przetargowe na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej branży sanitarnej. Konieczność wprowadzenia zmian w zakresie projektowanego nowego kolektora, będzie wymagało pozwolenia wodno-prawnego, a to z kolei będzie wiązało się z wydłużeniem terminu realizacji zadania na rok 2022.

Na początek będzie budowana kanalizacja deszczowa . Ścieżka powinna być gotowa do końca tegorocznych wakacji.

Trzy umowy: będą kolejne kilometry dróg rowerowych

To nie koniec drogowych, dobrych wieści. 2 lutego w Starostwie Powiatowym w Toruniu podpisano trzy umowy na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2024 rok. Po ostatecznych negocjacjach wybrano wykonawcę: firmę ZDB Rogowo i to właśnie z nim dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Orłowski podpisał umowy na: rozbudowę drogi powiatowej Świerczynki – Ostaszewo poprzez budowę drogi dla rowerów w Kowrozie, remont drogi powiatowej Chełmża – Świętosław – Węgorzyn i remont drogi powiatowej Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku Brąchnowo – Brąchnówko.

Jednocześnie będzie remontowana droga powiatowa Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku Brąchnowo – Brąchnówko, o długości 1,824 km. Koszt tej inwestycji to 2 mln zł. Sfinansowana ona będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1,23 mln zł. Resztę dołożą Powiat Toruński i gminy Łubianka oraz Chełmża.

Wykonawca, wspomniana firma ZDB Rogowo, zapewnia, że zakończy realizację tych trzech zadań do 30 czerwca 2024 roku.

Dla pełnego obrazu inwestycji na drogach powiatu toruńskiego, dodajmy rozpoczęte jeszcze w listopadzie 2023 roku przez spółkę Olimp roboty związane z budową drogi dla rowerów zlokalizowanej przy drodze powiatowej Browina – Grzywna – Sławkowo w miejscowości Grzywna (gmina Chełmża). Prace zaplanowano na odcinku 300 metrów - od kościoła do stacji kolejowej. Po krótkiej przerwie spowodowanej niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wykonawca pod koniec stycznia wznowił roboty. Termin realizacji zadania przewidziano do 30 kwietnia tego roku. Przedsięwzięcie to jest finansowane ze środków powiatu toruńskiego i gminy Chełmża.