Na północy Torunia trwa wycinka drzew. Nadleśnictwo uspokaja - to dla dobra lasu

Urząd Miasta do wycinki nie przyznał się.

- To nie my, trzeba spytać nadleśnictwo - stwierdził Tomasz Kozłowski, kierownik referatu Wydziału Środowiska i Ekologii. - My, owszem, przygotowujemy się do niewielkiej wycinki, ale w innym miejscu - przy Szosie Chełmińskiej na północ od Polnej.