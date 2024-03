W Toruniu zostaną wycięte 33 drzewa. Chodzi o bezpieczeństwo

- To standardowa procedura - wyjaśnia Tomasz Kozłowski, kierownik referatu utrzymania zieleni Wydziału Środowiska i Ekologii. - Miasto jest zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa swoich mieszkańców między innymi poprzez likwidację zagrożenia, jakie stanowią drzewa obumarłe, zamierające i nierokujące szans na przeżycie, z licznymi wypróchnieniami, uszkodzeniami pnia czy zachwianą statyką. Zaznaczam, że wycinka nie ma żadnego związku z inwestycjami, a jedynie z bezpieczeństwem. Na bieżąco badamy drzewa, co do których mamy podejrzenia, że mogą być chore i jeśli jest taka potrzeba, to je usuwamy. Staramy się to robić na początku i na końcu roku, żeby ominąć okresy lęgowe ptaków.