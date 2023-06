Na przystanku zamiast ze znajomymi: tak wygląda wykluczenie komunikacyjne młodych w regionie. Jest raport

Kujawsko-Pomorskie. Wykluczenie komunikacyjne wśród młodych

Z raportu wynika, że aż u 80 proc. badanych w wieku 13-29 lat korzystanie ze środków transportu zbiorowego wywołuje dyskomfort. Młodzi zwracają uwagę, że głównie powoduje go zatłoczenie, niedopasowany rozkład jazdy i opóźnienia. Ponad 60 proc. badanych odpowiedziało, że czuje się na co dzień wykluczone przez godziny kursów autobusów czy pociągów.

Wykluczenie komunikacyjne: "niektórzy nigdy nie byli w teatrze"

- Za wykluczeniem komunikacyjnym idą kolejne obszary. Osoby uczące się w szkołach zwracają uwagę, że nie znają innych osób z klasy, bo nie mają jak się z nimi spotkać poza szkołą. Przez liczbę i częstotliwość połączeń nie mogą pójść na imprezę czy zwykłe spotkanie, bo nie mają jak stamtąd wrócić. Tak rodzi się wykluczenie społeczne - dodaje.

Nikodem Łojewski, jeden z autorów badania, ma 19 lat i pochodzi z Rojewa, oddalonego od Torunia o niespełna 30 kilometrów. Dziś może się komfortowo poruszać tylko dzięki prawu jazdy. - Rojewo leży w trójkącie między Toruniem, Bydgoszczą a Inowrocławiem. Tylko do tego ostatniego miasta są połączenia. Dojazd do Torunia to już duży problem - opowiada.