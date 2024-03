Na Rudaku jak na Winnicy? Ktoś od lat zasypuje ziemią i gruzem tereny zalewowe

- 20 marca dzielnicowi Straży Miejskiej dokonali kontroli wskazanego terenu, stwierdzając że rzeczywiście znajduje się tam nawieziona ziemia. W aktach Wydziału Architektury i Budownictwa brak jakichkolwiek pozwoleń / zgłoszeń dotyczących tego terenu - informuje Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego. - Teren ten jest terenem zalewowym i zgodnie z art. 389 ustawy "Prawo wodne", zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mająca wpływ na warunki przepływu wód, wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Organem właściwym do wydania pozwolenia wodno-prawne są Wody Polskie. Gmina nie ma wiedzy czy zostały wydane stosowne zgody, w związku z tym wystąpiliśmy do Wód Polskich o taką informację. Wobec podjęcia działań mogących mieć negatywny wpływ na kierunek przepływu wód tutaj chodzi o wykonanie nasypów mających wpływ na zmiany przepływu wód, ze szkodą dla gruntów sąsiednich, wskazane jest wydanie z urzędu decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie terenu do stanu poprzedniego (art. 234, dział VI, Prawo wodne) w tej sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające.