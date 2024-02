Wojewoda uchylił pozwolenie na budowę wieżowca na toruńskiej Winnicy

Wojewoda Michał Sztybel uchylił pozwolenie na budowę wieżowca, który miał powstać na toruńskiej Winnicy, w objętym ochroną obszarze Natura 2000. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Chodzi m.in. o nieprecyzyjnie określone możliwości inwestycyjne, co może mieć wpływ na sąsiednie działki.

Skąd na Winnicy wzięły się tony ziemi?

Wieżowiec na Winnicy zamierza postawić kielecka firma GVD CT. Ponad 80-metrowy budynek byłby najwyższym wieżowcem w mieście. Inwestycja od dawna budzi sporo kontrowersji. Gmach ma stanąć na chronionym obszarze Natura 2000, a poza tym, o czym już informowaliśmy, doszło tam do swoistego cudu. Jesienią ubiegłego roku ktoś wysypał na Winnicy tony ziemi. Zniwelował plac budowy, częściowo zasypując również sąsiednie działki. Cud polega na tym, że chociaż operacja wymagała dużego przygotowania logistycznego, dziś nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto tej dewastacji terenu dokonał. Inwestor się od tego odcina tłumacząc, że jeszcze nie rozpoczął budowy, ponieważ czekał, aż uprawomocni się pozwolenie (które teraz zostało uchylone), jego przedstawiciel o wysypisku poinformował policję.

- Zawiadomienie o podejrzeniu wystąpieniu przestępstwa dotyczyło nawiezienia dużej ilości ziemi, która prawdopodobnie jest odpadem, na terenie obszaru Natura 2000, co może stanowić przestępstwo określone w art. 181 §2 i art. 183 §1 Kodeksu Karnego - wyjaśniał nam Adam Nadolski, kierownik Działu Inspekcji w toruńskiej delegaturze WIOŚ.

Co się kryje się za paragrafami?

Pierwszy ze wskazanych paragrafów mówi, że kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska, lub siedliska przyrodnicze, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast zgodnie z artykułem 183 par. 1 kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.