Toruń. Dom radnego Klabuna niczym pomnik Mikołaja Kopernika?

Czego te "Nowości" się czepiają? Co z tego, że radny Wojciech Klabun wyremontował dom korzystając z miejskich dotacji? Czy to oznacza, że radni nie powinni korzystać ze szkół czy dróg, o których powstanie zabiegali? Między innymi takie pytania internautów sprowokowały nasze wcześniejsze teksty na temat nieruchomości przewodniczącego klubu PiS w Radzie Miasta Torunia.

Czy radny miejski powinien korzystać z miejskich dotacji?

Co się wydarzyło od lutego do lipca 2015 roku?

Przypomnijmy, że Wojciech Klabun został miejskim radnym jesienią 2014 roku. W lutym roku 2015 Gmina Miasta Toruń wystąpiła o wpis do rejestru zabytków domu przy ul. Poznańskiej 126. Pochodzący z początku XX wieku dawny biurowiec podgórskich wodociągów należał do miasta, Klabunowie byli najemcami jednego z mieszkań.

Wpis do rejestru zabytków otwiera dostęp do dotacji konserwatorskich. Dom przy Poznańskiej 126 znalazł się tam jesienią 2015 roku. Nie był już wtedy jednak własnością gminną, ponieważ na początku czerwca gmina sprzedała najemcom wszystkie znajdujące się w tym budynku lokale i to 90-procentową bonifikatą. W ten sposób w ręce rodziny Klabunów trafiło pierwsze mieszkanie. Drugie kupił radny Klabun z małżonką nieco ponad miesiąc później. Nie wiemy, ile za nie zapłacił, ale według oświadczenia majątkowego z 2016 roku, radny wspólnie z żoną był właścicielem mieszkania o powierzchni 67,6 m. kw. o wartości 120 tys. zł.

Które obiekty trafiły do rejestru zabytków z inicjatywy władz Torunia?

Dziwnie się to wszystko składa, a dodajmy jeszcze, że sytuacje, gdy władze miasta występują o wpis jakiegoś obiektu do rejestru zabytków, są rzadkością. Od 2014 do 2024 roku z inicjatywy Gminy Miasta Toruń na listę trafiło raptem sześć zabytków: dom należący obecnie w całości do radnego Klabuna i jego rodziny (2015), Grodze V i VI (2016), Koszary Bramy Chełmińskiej (2017), kamienica przy Bydgoskiej 60 (2017), kamienica przy Mickiewicza 58 (2017) oraz pomnik Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim (2023).