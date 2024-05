Na UMK nie będzie już wody w plastikowych butelkach. Ale pojawiły się filtry

O tonę mniej odpadów każdego roku wytworzą pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Największy zakład pracy w mieście rezygnuje z zakupu wody w plastikowych butelkach.

Pożegnanie z wodą w plastikowych butelkach ma być odpowiedzią na dramatyczne dane dotyczące zanieczyszczenia planety plastikiem.

Nie tylko butelki

Uczelnia chce w ten sposób otworzyć nowy rozdział w swojej polityce wobec środowiska. Dążenie do zrównoważonego rozwoju zostało wpisane do strategii uniwersytetu na lata 2021-2026. Obok rezygnacji z plastiku, rozwijana być również infrastruktura przyjaznej środowisku. Promowane przez UMK będą również odnawialne źródła energii. Przykładem dotychczasowego zaangażowania na tym polu jest projekt upcyklingowy, który przekształcił banery reklamowe w stylowe torby, co pokazuje, że odpady mogą zyskać nowe życie jako wartościowe produkty.

Jednorazowe opakowania plastikowe, służące człowiekowi krótki czas, przez setki, a nawet tysiące lat zatruwają Ziemię. Każdego dnia na całym świecie konsumenci sięgają po miliony plastikowych butelek, z których zaledwie 10 proc. podlega recyklingowi. Pozostałe 90 proc. trafia na wysypiska, przyczyniając się do zatrucia ekosystemów, a mikro- i nanoplastik stanowią coraz większe zagrożenie dla zdrowia.

Wyprzedzą unijne zakazy

Reagując na problem, o którym coraz głośniej mówi sie na całym świecie, toruński uniwersytet zdecydował się wyprzedzić regulacje Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia wykorzystania plastiku. Plan uczelni zakłada instalację 105 punktów z filtrowaną wodą pitną w 23 lokalizacjach na kampusie, co ma zająć około dwóch miesięcy. To działanie umożliwić ma całej społeczności akademickiej dostęp do czystej wody bez konieczności generowania odpadów plastikowych. Według wyliczeń władz uczelni, takie podejście pozwoli na zaoszczędzenie około jednej tony plastikowych odpadów rocznie.

Wcześniej zakazano talerzy, słomek i mieszadełek

Plastikowe odpady jednorazowego użytku dominują na listach zanieczyszczeń morskich, zajmując niemal połowę wszystkiego, co znajdujemy na naszych plażach. Wśród nich są plastikowe sztućce, butelkioraz patyczki higieniczne.

W odpowiedzi na ten problem Unia Europejska zdecydowała się na drastyczne środki. Wprowadzono zakaz stosowania jednorazowych produktów plastikowych, dla których istnieją już dostępne zamienniki wykonane z bardziej ekologicznych materiałów. Na listę zakazanych przedmiotów trafiły już między innymi patyczki do uszu, plastikowe sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów i patyczki do balonów. Ale to nie wszystko - Parlament Europejski poszerzył zakaz o oksydegradowalne tworzywa sztuczne oraz pojemniki na żywność z polistyrenu, często używane w restauracjach szybkiej obsługi.

