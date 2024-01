Nadchodzi czas studniówek. Sprawdź, kiedy bawić się będą toruńscy maturzyści

Studniówki 2024

Studniówka to impreza, która organizowana jest i opłacana przez rodziców uczniów najstarszych klas szkół kończących się egzaminem dojrzałości. Odbywa się na symboliczne 100 dni przed maturą. Wcześniej takie zabawy przygotowywano zwykle w szkołach, ale ten zwyczaj dawno odszedł już do lamusa. Teraz studniówki odbywają się w lokalach gastronomicznych, restauracjach czy hotelach. I są to zabawy niemal do białego rana: z bardzo bogatym menu, muzyką na żywo bądź DJ-em i w eleganckich, wręcz balowych strojach.