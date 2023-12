Najlepsi młodzi szachiści na start, czyli Międzynarodowa Liga Szachowa Enea Operator tym razem w Przysieku pod Toruniem [ZDJĘCIA]

Międzynarodowa Liga Szachowa Enea Operator

Międzynarodowa Liga Szachowa Enea Operator to propozycja dla dzieci i młodzieży. Rozgrywane są indywidualne turnieje szachowe z klasyfikacją drużynową. Każdy z turniejów ma osobną klasyfikację końcową, no i nagrody. Startują młodzi zawodnicy od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych.