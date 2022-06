Najmodniejsze fryzury na lato 2022. Uczesz się tak, a powalisz wszystkich na kolana!

Trendy fryzjerskie na lato 2022

- W zeszłym roku najgorętszym cięciem był bob z curtain bangs, czyli grzywką rozchodzącą się na boki. A jaki będzie obowiązywał w tym sezonie? Bez dwóch zdań będzie to klasyczny blunt bob z przedziałkiem na środku - pisze Aleksandra Urbaniak z Elle.pl.

O co chodzi w tej fryzurze? Włosy ścina się w niej prosto, bez cieniowania, ale choć końcówki znajdują się w jednej linii, to tworzą one wrażenie, jakby zostały ścięte tępymi nożyczkami. Stąd nazwa - blunt od angielskiego słowa "tępy".