Wiele wraków jeszcze czeka

Znalezisko to rzuca nowe światło na skalę handlu miedzią w starożytności. „Skala kontaktów była bardzo duża, a im więcej statków pływało, tym więcej tonęło ” - wyjaśnia prof. Pydyn. " Wrak przewożący sztaby miedzi może datować się na XVI lub nawet XVII wiek p.n.e., co wskazuje na wcześniejsze pojawienie się tego surowca niż dotychczas sądzono”.

Badacze przypuszczają, że statek zatonął w wyniku katastrofy morskiej, co wskazują charakterystyczne ułożenie sztab miedzi na dnie morza. Miejsce odkrycia, zatoka Antalya, jest niezwykle atrakcyjne dla archeologów podwodnych ze względu na bogate historycznie tereny i trudności nawigacyjne. Dno zatoki kryje wiele tajemniczych wraków z różnych okresów, co czyni je rajem dla badaczy.

Wiedza od poławiaczy gąbek

Co ciekawe, jak podkreśla prof. Pydyn, ogromne zasługi dla archeologii mieli... poławiacze gąbek, którzy w przeszłości dostarczali istotnych informacji badaczom, a ich wspomnienia były cennym źródłem wiedzy na temat ukrytych skarbów morskich.

Odkrycie to jest również owocem międzynarodowej współpracy, zarówno w ramach Centrum Archeologii Podwodnej UMK, jak i w skali większej, np. w ramach programu UNESCO/UNITWIN for Underwater Archeology. Ta współpraca pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń, która już wielokrotnie przyczyniała się do sukcesów w badaniach archeologicznych na całym świecie.