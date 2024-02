Po czterech dekadach listy te stały się ważnym dowodem w sprawie sądowej. ZUS w Toruniu odmawiał bowiem panu Jerzemu zaliczenia wspomnianego roku do stażu pracy, na podstawie którego dokonywał naliczenia renty. "Brak dokumentu potwierdzającego podjęcie pracy" - stwierdził.

Kontrakt w ZSRR: szansa na zarobek. Ale nie było prosto wyjechać

Na początku lat 80. minionego wieku wyjazd na tak zwany kontrakt eksportowy na teren ZSRR był pragnieniem wielu ludzi. Po prostu był okazją do porządnego zarobku , choć łączył się z wyjazdem w częste bardzo odległe rejony.

Dostać się na taki kontrakt wcale nie był prosto. Pan Jerzy, wówczas monter w pewnym rajowym przedsiębiorstwie (co oczywiste - państwowym), najpierw musiał składać drogą urzędową stosowne podanie, a potem przejść nie krótki bynajmniej "instruktaż". Formalnie było to "przygotowanie zawodowe przed kontraktem eksportowym w ZSRR". W praktyce - pół roku pracy na budowie cukrowni w Polsce.

Pan Jerzy jako zbrojarz-betoniarz wyjechał na kontrakt do ZSRR na początku 1985 roku. Była to budowa elektrowni atomowej. Praca nie była lekka: dniówki trwały po 10 godzin (po dwie godziny nadliczbowe dziennie), pracowano także w soboty, a do ojczystego kraju można było zjechać średnio co 3 miesiące. Kontrakt trwał rok.

Kto budowanie cukrowni pozytywnie zaliczył, kierowany był na kontrakt. Wcześniej, co zresztą odnotowano też w sądowym opisie sprawy, instruowany był dokładnie jak się w tej pracy za wschodnią granicą zachowywać.

Jak udowodnić pracę w ZSRR cztery dekady temu? Pomogli świadkowie, ale i listy od żony

Pan Jerzy zdecydował się powalczyć z ZUS-em. Sprawa trafiła do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Toruniu. Dwóch świadków tutaj potwierdziło, że pan Jerzy był na kontrakcie w ZSRR i poprzedzającej go budowie cukrowni w kraju. Sędzia Danuta Domańska im uwierzyła, choć wcześniej ubezpieczyciel kwestionował wiarygodność tych osób, bo i one miały kłopot z potwierdzeniem swojego udziału w kontrakcie.

Listy o tęskniącej żony, sprzed 40 lat, pomogły panu Jerzemu udowodnić w sądzie, że pracował na kontrakcie w ZSRR. Warto było je zachować nie tylko ze względów uczuciowych, jak się okazało...

Jak piszemy jednak na wstępie, przydały się zachowane listy sprzed 40 lat. Dla sędzi były dowodem w sprawie. -Ubezpieczony przedłożył kserokopie listów wysyłanych do niego przez żonę w 1985 roku. Listy te adresowane były do miejscowości K., co potwierdza, że w spornym okresie ubezpieczony przebywał na terenie ZSRR - zaznaczyła w uzasadnieniu wyroku sędzia.