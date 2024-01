Remont Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Czy zakończy się w nowym terminie?

Przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu ma się zakończyć 29 kwietnia, prace przy urządzaniu zieleni - do końca maja

Zima wyhamowała prace przy przebudowie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Władze miasta zapewniają, że mimo to termin zakończenia robót już się nie zmieni.

Meldunek z przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego złożył na ostatniej sesji Rady Miasta Torunia Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta. Przypomnijmy, że rozpoczęła się ona latem 2022 roku. Zakończyć miała - w czerwcu 2023 roku. Potem został przesunięty na październik. Z czasem termin zakończenia przebudowy Urząd Miasta z jej wykonawcą, firmą ONDE, ustalił na 29 kwietnia 2024 roku. Powodem zmian były odkrycia archeologiczne, dokonane podczas inwestycji. - Ten termin jest aktualny - zapewnił podczas ostatniej sesji Rady Miasta dyrektor Wiśniewski.

Przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego: co ze znaleziskami?

Obecnie prace na Bulwarze Filadelfijskim wyhamowała zimowa aura. Choćby - mróz. Gdy w poniedziałek (22 stycznia) zajrzeliśmy na Bulwar Filadelfijski, to prace trwały tylko przed Bramą Mostową. Układano tu nawierzchnię z kostki granitowej. Dzień później zrobiło się jednak cieplej i prace mogą nabrać większego rozmachu.

Na ten tydzień dyrektor Wiśniewski zapowiedział początek prac, o ile pogoda pozwoli, na najbardziej kontrowersyjnym odcinku przebudowy. To fragment przed Bramą Klasztorną, obok hotelu "Bulwar". Przypomnijmy, że odkryto tu pozostałości XIII-wiecznego kompleksu św. Ducha. Był w nim kościół i szpital oraz zabudowania towarzyszące, z czasem również klasztor. Wokół pozostałości tych zabudowań rozpoczęła się dyskusja. Pojawiła się propozycja utworzenia w miejscu odkryć parku kulturowego. Władze miasta na czele z prezydentem Michałem Zaleskim widzą go jednak wyżej, bliżej Bramy Klasztornej, gdyż - ich zdaniem - tam była zasadnicza część kompleksu. Teren nad Wisłą przebadali archeolodzy, między innymi zespół pod kierownictwem prof. Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ich efektem ma być ekspertyza archeologiczno-historyczna i konserwatorska. W wywiadzie dla "Nowości" profesor Chudziak ocenił znalezisko na Bulwarze Filadelfijskim jako bardzo cenne.

Na zimę pozostałości po kompleksie św. Ducha zostały zabezpieczone i zasypane. W grudniu Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwolił na wznowienie prac w tym miejscu. - Chcemy tu kontynuować roboty drogowe - wyjaśniał dyrektor Wiśniewski. Zaznaczył on, że teren został tak zabezpieczony, aby w przyszłości można było odkryć mury, które tam odnaleziono. Cały czas trwają też ustalenia dotyczące sposobu wyeksponowania znalezisk np. poprzez odwzorowanie przebiegu odkrytych fragmentów murów w nawierzchni ulicy, grafik, makiety 3D lub innej wizualizacji. Jak podał Urząd Miasta, ostateczna forma prezentacji zostanie

Przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego: co wykonano i co jest do wykonania

W ramach robót drogowych na odcinku Bulwaru Filadelfijskiego, wokół którego pojawiły się kontrowersje, najpierw mają powstać pod podbudowy pod nawierzchnie, między innymi na jezdni, którą tworzyć będzie kostka granitowa. Do ułożenie jest ona także od ulicy Mostowej w stronę Woli Zamkowej. Z kolei od Woli Zamkowej do ulicy Warszawskiej na jezdni znajdzie się dywanik asfaltowy.

Urząd Miasta ocenił, że na przebudowywanym, 1,5-kilometrowym odcinku Bulwaru Filadelfijskiego a granicą Przystani Toruń. zawansowanie robót przy wydzielaniu obrzeży i ustawianiu krawężników wynosi 74,8 procent, a przy układaniu nawierzchni kamiennych - 54,3 procent. Trwa też montaż słupów oświetleniowych na promenadzie. Wykonywana jest też wzdłuż Wisły nawierzchnia promenady, której nawierzchnia jest obecnie gotowa w 50 procentach. Z kolei konstrukcja podbudowy wykonano w 85 procentach. Dodajmy, że w końcu roku udostępnione zostały chodniki między ulicami Żeglarską i Łazienną oaz Łazienną i Mostową. Wkrótce będzie można chodzić tymi między Bramą Żeglarską a Bramą Klasztorną. Są też jednak nowe utrudnienia. We wtorek 23 stycznia tymczasowo zostały zamknięte schody, które prowadzą od Bramy Klasztornej na drewniany podest zbudowany nad Wisłą. Powodem jest układanie kamiennej okładziny.

Zima utrudnia też prowadzenie robót związanych z urządzaniem zieleni na Bulwarze Filadelfijskiego. Ich część zakończono i rozliczono jesienią. Przygotowywane są kolejne obszary na potrzeby nasadzeń. Nad Wisłą pojawi się 6000 sztuk krzewów i roślin bylinowych. Dodatkowo wybudowane zostaną obrzeża – ekobordy. W planach jest też ściółkowanie nasadzeń przy pomocy zrębek. Prace związane z urządzaniem zieleni potrwają dłużej niż roboty drogowe - do końca maja.

Przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego: takie są koszty, takie będą efekty

Przypomnijmy, że koszt przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego to około 46 milionów złotych. 30 mln zł w tej kwocie to dotacja z rządowego programu Polski Ład. Efektem przebudowy będą:

ścieżki rowerowe, nowe jezdnia i chodniki oraz promenada wzdłuż brzegu Wisły,

schody terenowe i zejścia do Wisły,

tzw. mała architektura,

18 kamer monitoringu miejskiego,

dwa punkty Wi-Fi na wysokości ulic Żeglarskiej i Łaziennej. W ramach osobnej inwestycji na Bulwarze Filadelfijskim, na wysokości ulic Żeglarskiej i Łaziennej, powstały pawilony do obłusgi ruchu turystycznego.

