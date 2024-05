Nie stawiaj w tym miejscu routera. Inaczej wifi będzie gorzej działać! mfred

Internet bezprzewodowy to znakomite rozwiązanie, z którego korzysta wielu z nas w swoich domach za pomocą routera. Zdarza się niestety że sygnał nie dociera do wszystkich miejsc w mieszkaniu tak jak byśmy chcieli. W niektórych pomieszczeniach jest tak słaby, że nie da się swobodnie korzystać z internetu? Co zakłóca działanie sieci bezprzewodowej i gdzie nie stawiać w domu routera?