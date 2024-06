Dzierżawca nieuchwytny, czyli co dalej z zamkiem dybowskim?

Kiedy przestanie straszyć ruina po "Grunwaldzie"? Co z budową Teatru Muzycznego?

Na oczyszczaniu wiekowych murów dzierżawca zapewne dobrze się zna. Jak już wcześniej informowaliśmy, od dwóch lat gospodarzem zamku formalnie jest firma Renowacje Igor Porębski. Jest to jednak gospodarz widmo nie tylko dlatego, że nic na zamku nie zrobił, chociaż w 2022 roku zobowiązał się do uporządkowania terenu, a także prowadzenia tam działalności kulturalno-gospodarczej, obejmującej rekreację i obsługę ruchu turystycznego. Dwa numery telefonów tej firmy, które można znaleźć w sieci, są nieczynne.

Kto mógłby się zabrać za czyszczenie ruin?

Za czyszczenie ruin zamku mogliby się zabrać kibice Elany. Wśród starszych i nowszych bazgrołów godło toruńskiego klubu piłkarskiego jest doskonale widoczne. Taka praktyczna lekcja historii i troski o zabytki może ostudziłaby nieco zapał "artystów" zostawiających klubowe wizytówki na murach miejskich i ścianach kamienic. A że wspólnymi siłami na ogół można osiągnąć więcej, kolegom z Elany mogliby pomóc "malarze", którzy na toruńskich fortach i innych zabytkach wyznają swoją miłość do Apatora.

Zamek królewski za pierwszych Jagiellonów

Kiedy zamek dybowski zaczął popadać w ruinę?

„Wszytek przez Nieprzyjaciela jest zrujnowany, tylko same mury popsowane stoją, a Izdebeczkę zbudował imć Pan Starosta dla Podstarościego”.

Co ciekawe, ta izba z kuchnią, umieszczona przy północno-zachodnim narożniku zamku miała być zamieszkana aż do 1913 roku, kiedy to strawił ją pożar. Tak w każdym razie napisał w 1925 roku wielki miłośnik Torunia i badacz jego dziejów Marian Sydow.

Oczywiście izdebka, zanim przestała ostatecznie istnieć, musiała być kilka razy odbudowywana. Latały nad nią armatnie kule podczas oblężenia w 1703 roku, kiedy na zamku pojawiły się szwedzkie działa.

Zapewne z umieszczonego w niej pieca próbowali korzystać żołnierze francuscy, których garstka w 1813 roku przez trzy miesiące skutecznie broniła się przed Rosjanami. 40 napoleońskich żołnierzy skapitulowało dopiero wtedy, kiedy poddał się toruński garnizon. Do dziś przy murach Dybowa można zobaczyć jeszcze pozostałości wykorzystywanych przez Francuzów fortyfikacji ziemnych.