Niech żyje bal! Maturzyści czekają na studniówkę, a rodzice liczą każdy grosz. Studniówkowe ceny są wysokie

Studniówka jest wielkim wydarzeniem w życiu każdego maturzysty. I choć do sezonu studniówkowego jeszcze trochę czasu zostało, już docierają głosy rodziców, że jest po prostu drogo… Własnym dzieciom jednak trudno odmawiać. Sprawdzamy zatem koszt, jaki trzeba ponieść za jedyną taką noc w życiu.

Maturzyści się cieszą, rodzice niekoniecznie

Maturzyści z niecierpliwością czekają na studniówkę. I mimo że oznacza to, że do matury dzieli ich już tylko sto dni, obok nocy pełnej zabawy nie mogą przejść obojętnie. Wydarzenie to kojarzy się głównie z uśmiechem, szaleństwem i dobrymi wspomnieniami, jednak dla wielu przy tej okazji pojawiają się także problemy, mianowicie koszt, który potrafi być naprawdę wysoki. Jedna z naszych Czytelniczek podzieliła się z nami informacją, że koszt studniówkowej nocy jej syna wyniósł ponad 500 złotych za jedną osobę. Pyta: a gdzie cena za osobę towarzyszącą? Trudno się dziwić jej szokowi, bo do ceny za lokal, DJ’a, fotobudkę, kamerzystę i fotografa należy także doliczyć zakup garnituru. Garnitur przynajmniej będzie na maturę – żartuje w rozmowie. W szkole, do której uczęszcza syn pani Anny, znajduje się 6 maturalnych klas. W każdej z nich znajduje się ok. 30 uczniów. I choć wydawać by się mogło, że przy tak dużej liczbie osób cena za zorganizowanie studniówkowej nocy powinna być znośna, wcale tak nie jest.

– Fotograf dziesięć tysięcy, kolejne tyle kamerzysta, fotobudka połowę tego… – wylicza pani Anna. – A i tak podobno to najtańsza opcja! – mówi oburzona. – Nie będzie wszystkich atrakcji, o które prosili uczniowie, bo kogo byłoby na to stać? – pyta.

Inne wydatki podnoszą stawkę

Kolejna zaniepokojona mama donosi nam, że jej córka, tegoroczna maturzystka, nie wyobraża sobie nie pójść na studniówkę, która z domowego budżetu pochłonie ponad 400 złotych. Organizowana w jednym z najpopularniejszych toruńskich hoteli zabawa ma być nie tylko wystrzałowa, ale i dość droga. Pani Sandra nie jest zaskoczona ceną maturalnego balu. Jak przyznaje, spodziewała się tego i dużo wcześniej odkładała na ten wyjątkowy wieczór. Porażają ją jednak ceny sukienek, fryzjera czy kosmetyczki, a wraz z nowym rokiem i rozpoczynającym się sezonem może być drożej. Niech żyje bal! Maturzyści czekają na studniówkę, a rodzice liczą każdy grosz. Jaki jest koszt studniówek? Archiwum Nowości – Moja córka sukienki szuka już od dłuższego czasu. Spodobało jej się kilka, piękne, długie, brokatowe… – opowiada pani Sandra. – Ale ich koszt to tyle samo co studniówka, a nawet i więcej – podkreśla. – Chcę, by czuła się pięknie, ale gdy doliczę kolejne sto złotych za sam makijaż, kolejne za paznokcie i kolejne za fryzurę, koszt przewyższa moje możliwości.

Ile za sukienkę lub garnitur?

Ceny za salę, fotografa, kamerzystę i inne atrakcje często ustalane są indywidualnie. Zajmuje się tym zazwyczaj rada rodziców danej szkoły wraz ze współpracującymi przy tym wydarzeniu maturzystami. Negocjacje i ustalenia trwają już od najwcześniejszych wrześniowych dni. Przyglądamy się zatem cenom za garnitury i sukienki. Podobno nie szata zdobi człowieka, ale w tym przypadku znane przysłowie niekoniecznie się sprawdza. Każdy chce wyglądać i czuć się perfekcyjnie. Bo w końcu własną studniówkę przeżywa się tylko raz!

Cena sukienki

Różne fasony, kolory i wzory sukienek z pewnością nie ułatwiają wyboru. Za te najprostsze można zapłacić trochę ponad 100 złotych. Zazwyczaj są krótkie, bez większych zdobień czy tak modnych na studniówkach brokatów, cekinów czy brylancików. Te bardziej zdobione i długie to koszt od 200 złotych w sklepach internetowych. Długie do ziemi, z ozdobnym tiulem i brokatowym gorsetem są jednymi z najatrakcyjniejszych sukienek i za nie należy zapłacić najwięcej – co najmniej 300 złotych. W stacjonarnych sklepach wyłącznie z sukienkami kosztują znacznie więcej. Przeglądając wieszaki, cena zaskakuje. Na metkach pojawiają się kwoty w wysokości 450, 599 czy nawet 799 złotych! Zdarza się jednak, że studniówkowa sukienka okazuje się być na raz, zajmując później miejsce w szafie. Aby zaoszczędzić, warto w takim wypadku wybrać tę z drugiej ręki. Ceny wówczas mogą być nawet o połowę niższe.

Cena garnituru

Ceny garniturów również nie są najniższe. Kilkaset złotych to pewność za cały komplet. Kupując przez internet, można zaoszczędzić. Ryzykuje się jednak, że nie będzie on pasował na przyszłego maturzystę. Nic strasznego, jeśli poszukuje się go dużo wcześniej, lecz zakupiony na ostatnią chwilę może wzbudzić niepokój. Internetowe i sieciowe sklepy kuszą konkurencyjnymi cenami już od ok. 500 złotych za garnitur w czterech częściach, czyli z marynarki, spodni garniturowych, kamizelki i krawata lub muszki. Do tego należy dokupić koszulę. Kupując każdą część osobno, zazwyczaj wychodzi drożej – sama marynarka może kosztować nawet połowę tego co zestaw. Średni koszt za garnitur dla maturzysty waha się jednak od 700 do 1500 złotych. Tak samo jak w przypadku sukienek, aby zaoszczędzić, warto zastanowić się nad zakupem z drugiej ręki. Rzeczy te często są w stanie idealnym, bo zwykle służą raz. Niech żyje bal! Maturzyści czekają na studniówkę, a rodzice liczą każdy grosz. Jaki jest koszt studniówek? Archiwum Nowości Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

