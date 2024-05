Nienartowicz: Dziw bierze, że dotąd na tarasie zakochani kabrioletem nie zaparkowali

Już ponad tygodnie cztery od oficjalnego otwarcia przebudowanego Bulwaru Filadelfijskiego minęły. W tym kolejny wjazd na taras widokowy na dachu jednego z dwóch pawilonów, w ramach tej inwestycji powstałych, zanotowaliśmy.

Zaliczył go wcześniej policyjny radiowóz, a potem wycieczkowy autokar. Teraz bus z Opola. Tak to miejsca do zawracania lub dostawy towaru ich kierowcy szukali. Pod wszystkimi załamywały się tarasowe deski. Pod mniejszym naporem pękać im się zdarza, to co dopiero pod takim ciężarem. Pod busem jednak najkonkretniej puściły. Tak, że jego przednie lewe koło utknęło w dziurze i wyjechać z tarasu nie było jak. Na stówkę ten wyczyn policjanci wycenili. Taki mandat, w złotówkach liczony, kierowcy busa przywalili. A z jego ubezpieczenia naprawa dachu zapewne opłacona zostanie.

Takie wyczyny tylko na pawilonie w osi ulicy Żeglarskiej się znajdującym możliwe są. Wjazdu na taras na tym na Łaziennej wysoki stopień broni. Na Żeglarskiej jezdnia i chodnik na tym samym poziomie co taras są. Aż dziw bierze, że przy takiej dogodności dotąd jeszcze jakaś zakochana para kabrioletem na nim nie zaparkowała i z tego miejsca nadwiślańskiej panoramy nie podziwiała. Albo że ktoś na pomysł z motoryzacyjnymi zawodami ekstremalnymi nie wpadł. Nieco do skoków narciarskich podobnymi. W tej wersji start przy pomniku Kopernika byłby. Stąd w dół, w stronę Wisły by się zjeżdżało. Po drodze oczywiście w Bramie Żeglarskiej zmieścić by się należało. W końcu na tarasie wyjście z progu by było i lot nad Wisłą na Kępę Bazarową by następował. Ten za krótki w nurcie rzeki, rzecz jasna, by się kończył.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Chore fantazje? Przykłady z radiowozem, autokarem i busem pokazują, że możliwości nie są ograniczone. Na tę okoliczność znów powiedzonka jednego z byłych dyrektorów Miejskiego Zarządu Dróg przypomnieć nie zawadzi. Oczywiście tego, że ruch uliczny jak woda jest i zawsze sobie ujście znajdzie. Czyli jakiś skrót czy objazd. Kwestia ujścia zaraz nad Wisłą szczególne znaczenie, jak widać, ma. To na tarasie w końcu zatkane jednak zostało, doraźnie poprzez barierki przez służby miejskie ustawione. Na stałe innego typu blokada pojawić się ma. Bardziej finezyjna. Że też od razu o niej nie pomyślano.

Nad Wisłą pozostać trzeba, bo swój udział w dyskusji, która przy okazji niedzielnego meczu żużlowców z Grudziądza i Torunia w internetach rozgorzała, ma. Dywagowano, czego derbami konfrontacja drużyn z miast owych jest. Bo derby Pomorza to jednak nie są. Nie były nimi i nie będą. Przecież w ujęciu geografii historycznej obecny Toruń nie tylko na Pomorzu, ale i na Kujawach leży. Pomorze to tylko jego prawobrzeże. Lewobrzeże, niegdyś miastem Podgórzem będące – to Kujawy. Czyli przez tąż Wisłę od Pomorza oddzielone. Niegdyś – przypomnieć nie zaszkodzi – rzeka granicą między Polską a państwem zakonu krzyżackiego była. W tym pierwszym dzisiejsze toruńskie lewobrzeże było, a w drugim – prawobrzeże. W kolejnym ujęciu – mecze Torunia z Grudziądzem też derbami ziemi chełmińskiej nie są. Oczywiście także z powodu tego, że część kujawska z granicach pierwszego z miast się znajduje.

