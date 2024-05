Toruń. Samochód utknął na dachu pawilonu. Kolejne zniszczenia na Bulwarze Filadelfijskim. Kiedy to się skończy?

To już któryś taki przypadek na świeżo wyremontowanym Bulwarze. Zaczęło się od tego, że na drewnianą część wjechał radiowóz policyjny i wyłamał kilka desek. Później ktoś zbił szybę w balustradzie. Niedługo potem podczas manewru wycofywania na deski przykrywające dach pawilonu najechał autobus i też je połamał. A teraz to samo zrobił bus.

O ile policjanci i kierowca autobusu sami byli w stanie wyjechać z miejsca, które uszkodzili, to już bus utknął na dobre. W dziurze, którą zrobił, zapadło się jego przednie lewe koło.

- Stałem w innym miejscu, ale blokowałem przejście dzieciom - powiedział kierowca busa z Opola. Dowoził on towar do pawilonu, nad którym doszło do zdarzenia. - Postanowiłem przestawić wóz, ale podczas cofania zapadłem się niestety na drewnianej konstrukcji, której nie zauważyłem.