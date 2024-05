Nienartowicz: Niektórzy po wyborach w Toruniu jak Himilsbach z angielskim zostali

Na razie to prezydent Gulewski coraz bardziej od eksprezydenta Zaleskiego odróżnić się stara. Nie tylko inny gabinet zajął. Jeszcze przejrzenie planu budowy odcinka trasy staromostowej między ulicami Dekerta a Gałczyńskiego w tym tygodniu nakazał. By przejście dla pieszych między wschodnią furtką cmentarza św. Jerzego a północno-zachodnią bramą Targowiska Miejskiego przez tę arterię zrobić. A jeszcze niedawno, za czasów prezydenta Zaleskiego, szans na nie nie było. Takie to cuda po wyborach się dzieją.

A polityczny szef wspomnianych panów, czyli premier Tusk, o skierowaniu do prokuratury sprawy posła Szczuckiego powiadomił. To ten – przypomnieć nie zaszkodzi - parlamentarzysta z Elbląga pochodzący, w Warszawie pracujący i pod stolicą mieszkający. W okręgu z Toruniem i okolicą na politycznym spadochronie PiS-u wylądował i do Sejmu wszedł. Kampanię wyborczą na tę okoliczność z pieniędzy Rządowego Centrum Legislacji, którego prezesem był, wspierać miał. Tak premier Tusk rzekł. Poseł Szczucki odparł, że też do prokuratury sprawę kieruje – o fałszywe oskarżenia. Faktem jest, że takiej kampanii jak posła Szczuckiego Toruń i okolica jeszcze nie widzieli. Przez miesięcy jakieś dziewięć prowadzona była, też na długo przed ogłoszeniem jej startu. Pełno kandydata Szczuckiego wszędzie było. No, a teraz w bojach w prokuraturach chyba radny Jakubaszek wspierać go będzie. Jako adwokat, w ramach rewanżu. Wieść miejska głosi, że to wsparciu posła Szczuckiego i jego dojściom do samego prezesa Kaczyńskiego, radny funkcję szefa PiS-u w Toruniu zawdzięcza.