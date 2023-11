Nieporządek na cmentarzu św. Jerzego. Na kiedy zaplanowano odbiór nieczystości?

Odpady szpecą cmentarną przestrzeń

Cmentarz św. Jerzego bezsprzecznie jest miejscem, które chętnie odwiedzając mieszkańcy Torunia, nie tylko po to, by odwiedzić swoich bliskich. Jest to miejsce klimatyczne, zabytkowe i pełne ciekawostek, szczególnie o tych, którzy tam spoczęli. Czytelnicy Nowości zwrócili uwagę jednak na jeden problem – kosze na śmieci bardzo często są przepełnione, zwłaszcza w okresie jesiennym. Od uroczystości Wszystkich Świętych minęły już dwa tygodnie, a nagromadzonych śmieci wciąż przybywa. Nic dziwnego – oprócz prac porządkowych po pierwszym listopada, odwiedzający cmentarz pozbywają się również liści, których w ostatnim czasie na ścieżkach i grobach pojawia się coraz więcej. Zalegają one często w workach lub stertach, szpecąc przestrzeń.