Zapuszczony teren w centrum Torunia tymczasowo i prowizorycznie ożył. Jest tu parking

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatrudnia setki pracowników. Większość z nich pracuje w gmachu przy placu Teatralnym. Spora część z tej grupy to osoby przyjeżdżające do pracy samochodem. Do urzędu dojeżdżają spoza miasta. Przez ostatnie lata samochody parkowali na fragmencie Jordanek, czyli na zapleczu gmachu urzędu.