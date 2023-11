Boryszew przygotowuje wartą miliony inwestycję w Toruniu. Znamy szczegóły

Boryszew Nieruchomości to spółka z Grupy Boryszew, kontrolowanej przez Romana Karkosika. Otrzymała prawie 128 mln zł wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów (ITPOK). Tego typu obiekty potocznie nazywane są spalarniami.

Inwestycja Boryszewa w Toruniu: ile będzie kosztować?

- Według wstępnych prognoz instalacja będzie w stanie przetworzyć na energię i ciepło około 24 000 ton odpadów komunalnych rocznie. Będą to nienadające się do składowania i innego recyklingu frakcje odpadów określane jako preRDF oraz RDF - wyjaśnia Łukasz Bubacz, członek zarządu Grupy Boryszew oraz prezes zarządu spółki Boryszew Nieruchomości.

Spalarnia w Toruniu: gdzie i kiedy będzie budowana?

- Spółka Boryszew Nieruchomości jest w trakcie uzyskiwania zgód administracyjnych. Moment rozpoczęcia budowy oraz rozruch i oddanie do użytku instalacji są uzależnione od czasu, w jakim uda się pozyskać wszystkie niezbędne pozwolenia. Optymalnie, rozpoczęcie przedsięwzięcia planowane jest na drugi kwartał 2024 roku, natomiast zakończenie i oddanie do eksploatacji na początek 2027 roku - podkreśla Łukasz Bubacz.

- Zgodnie z zasadą ograniczania dystansu dla transportu odpadów, instalacja będzie w stanie przetwarzać część tych, które obecnie trafiają do innych lokalizacji w całej Polsce, w tym do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Oczywiście w pierwszej kolejności będziemy starać się pozyskiwać odpady od lokalnych podmiotów z Torunia i okolicy - dodaje prezes Bubacz.

Toruńskie śmieci: do spalenia w Bydgoszczy czy w Toruniu?

Przypomnijmy, że do wspomnianego ZTPOK w Bydgoszczy, czyli działającej od 2016 roku spalarni tamtejszej spółki ProNatura, trafiają śmieci z systemu zagospodarowania odpadów komunalnych Torunia oraz z okolicznych gmin. Zakład powstał dla Bydgosko-Toruńskiego Obsz­aru Metropolitalnego. Wydajność bydgoskiej spalarni to w skali roku 180 000 ton. Zgodnie zobowiązującym do 2029 porozumieniem Toruń i okoliczne gminy muszą do niej dostarczać nieco ponad 58 000 ton odpadów rocznie - to są te zwożone przez śmieciarki.

Inwestycja Grupy Boryszew dotyczy jednak innego typu odpadów. To te - używając fachowych określeń - nierecyklingowalne, wysokokaloryczne frakcji resztkowe (tzw. preRDF), powstające z przetwarzania odpadów komunalnych. W Toruniu pozostają po selekcji w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ulicy Kociewskiej. To choćby plastik nie nadający się do ponownego wykorzystania. Te odpady muszą zostać spalone. W całej Polsce rośnie problem z ich zagospodarowaniem.

- Spółka, która obecnie przygotowuje budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów, może być w przyszłości partnerem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w zakresie zagospodarowania tych uciążliwych odpadów - mówi Malwina Jeżewska, rzecznik prasowy prezydenta Torunia. - Obecnie także one trafiają do zakładu w Bydgoszczy. Za ich spalenie Gmina Miasta Toruń płaci w roku 2023 516,32 zł za tonę. W 2024 roku będzie to 760 zł za tonę. Koszt ma więc wzrosnąć o niemal 50 procent. Jeśli oferta powstającej w Toruniu spalarni okaże się korzystna dla miasta, to z pewnością podejmiemy kroki prowadzące do współpracy.